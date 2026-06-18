В Петербурге бывшего полицейского осудили на 6,5 года за мошенничество

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции Антону Фадееву, признав его виновным в мошенничестве. Об этом 18 июня сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сотрудник полиции получил срок по делу о вымогательстве миллионов рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Экс-сотрудник полиции получил срок по делу о вымогательстве миллионов рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2020 году Фадеев занимался предварительным расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии суда, используя служебное положение, он решил получить деньги от лиц, которые не имели статуса подозреваемых.

Фадеев встретился с их представителем и заявил, что может инициировать привлечение этих людей к уголовной ответственности. За отказ от таких действий он потребовал 20 млн рублей, однако позже сумма была снижена до 14 млн рублей.

В период с сентября по ноябрь 2020 года бывшему полицейскому передали оговоренную сумму, после чего, как установил суд, он получил еще 5 млн рублей.

При этом Фадеев осознавал, что оснований для уголовного преследования не существует — отсутствовали как юридические основания, так и необходимые доказательства.

Суд назначил ему наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, осужденному запретили занимать должности на государственной службе и в органах внутренних дел сроком на 2,5 года.

Также Фадеев лишен специального звания майора полиции и был взят под стражу непосредственно в зале суда.

Матвей Николаев