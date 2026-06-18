С перевала в КЧР на вертолете эвакуировали туристку с травмой ноги
В Карачаево-Черкесии на вертолете Ми-8 МЧС России с высокогорного перевала эвакуировали туристку, которая получила травму ноги. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ
«Для оказания помощи отправилась наземная группировка специалистов чрезвычайного ведомства. Ночью в сложных погодных условиях 15 спасателей прошли перевал Сосновый-Урупский и достигли лагеря группы, который расположен на высоте 2,8 тыс. м. Общая протяженность пройденного маршрута составила 15 км.», — отметили в ведомстве.
Как подчеркнули в пресс-службе, четверо туристов, включая женщину, зарегистрировались в МЧС России перед выходом на маршрут.