Спорткомплекс в Натухаевской планируют достроить в этом году

Малобюджетный спортивный комплекс в станице Натухаевской под Новороссийском планируют достроить в 2026 году. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко, подчеркнув, что соблюдение данного срока является главной задачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Telegram-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Скриншот из видео Telegram-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко

На площадку недостроенного спорткомплекса в Натухаевской Андрей Кравченко выехал совместно с председателем Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Сергеем Усенко. Глава города сообщил, что подрядчик, выполнявший работы на объекте, не справился со своими обязательствами, в результате чего мэрия расторгла с ним контракт в одностороннем порядке. По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело.

По словам Андрея Кравченко, в настоящее время заключен контракт на проведение строительно-технической экспертизы для определения стоимости фактически невыполненных работ и дальнейшей корректировки проектно-сметной документации. Готовность спорткомплекса в Натухаевской на данный момент составляет 46%.

На участке обустроили внутриплощадочные инженерные сети и подземные сооружения, специалисты также обшили здание металлоконструкциями.

Кристина Мельникова