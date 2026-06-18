Водитель сбил двух пешеходов в Выборгском районе и сам впал в клиническую смерть
Днем в четверг, 18 июня, у дома 13 по Боткинской улице водитель Hyundai Creta выехал на тротуар и сбил пешеходов. Двое мужчин 25 лет госпитализированы. Сам водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Личность мужчины устанавливается
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По предварительным данным, автомобиль двигался от Финляндской улицы в сторону Большого Сампсониевского проспекта и по неустановленной причине вылетел на тротуар. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в легком, уточнили в полиции.
Сам водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. Личность мужчины устанавливается. Полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства аварии.