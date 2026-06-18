Жителя Ставрополья осудили за ложный донос на сотрудников Пенсионного фонда

Курский районный суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор гражданину по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Доказано, что осужденный умышленно обратился в отдел полиции с заявлением, в котором указал на причастность двух граждан к хищению денежных средств районного управления Пенсионного фонда, а также распространению персональных данных клиентов ПАО «Сбербанк». Действия граждан он квалифицировал как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Однако в ходе проверки изложенные в заявлении сведения не подтвердились. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Константин Соловьев