Глава Пятигорска объяснил перебои с топливом на АЗС ростом спроса

В Пятигорске зафиксирован временный дефицит топлива на автозаправочных станциях (АЗС), что связано с возросшим спросом. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Лаврухин Фото: Роман Лаврухин

«Спрос на топливо за последние дни вырос в несколько раз. В зависимости от дефицита, спроса, подвоза ситуация по маркам топлива меняется»,— отметил господин Ворошилов.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в Ставропольском крае за неделю с 9 по 15 июня зафиксировали рост цен на все виды автомобильного топлива. Наиболее значительный рост отмечен по бензину марки АИ-98 и выше — на 0,25 руб., до 97,09 руб. за литр.

Цена на АИ-92 увеличилась на 0,04% — до 65,26 руб. за литр, на АИ-95 — на 0,03%, до 71,77 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,08% и теперь стоит 76,19 руб. за литр.

Наталья Белоштейн