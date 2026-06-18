Волгоградец стал фигурантом уголовного дела за комментарий о захвате заложников

Житель Волгоградской области попал под уголовное преследование после комментария в интернете о захвате заложников в ростовском СИЗО. Мужчину подозревают в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 19-летний волгоградец стал фигурантом дела об оправдании терроризма

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда 19-летний волгоградец стал фигурантом дела об оправдании терроризма

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

По оперативным данным, 19-летний житель Палласовки прокомментировал публикацию о захвате заложников в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону в 2024 году. В своем высказывании фигурант поддержал и оправдал действия международной террористической организации, запрещенной на территории РФ.

Известно, что волгоградец находится в СИЗО по обвинению в ранее совершенных преступлениях, связанных со сбытом наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Марина Окорокова