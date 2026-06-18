Глава СК потребовал доклад по делу о загрязнении реки в Кирове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении природоохранного законодательства в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В Нововятском районе города в течение двух месяцев в реку Чумовица сбрасываются нефтепродукты с территории одного из промышленных предприятий. Сообщается, что загрязнение привело к неприятному запаху и гибели птиц.
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.