Новгородские НКО выиграли президентские гранты на 12 млн рублей

Десять некоммерческих организаций Новгородской области стали победителями второго в 2026 году конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма привлеченных средств превысила 12 млн рублей. С начала года победителями признаны 20 НКО региона, а совокупный объем грантов приблизился к 46 млн рублей, рассказал губернатор Александр Дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди победителей — как опытные команды, так и дебютанты

Фото: Правительство Новгородской области Среди победителей — как опытные команды, так и дебютанты

Фото: Правительство Новгородской области

Среди победителей — как опытные команды, так и дебютанты: «ПАПа в деле» выигрывает третий раз, «Дом Солнца» — уже в 11-й, а боровичский «Бороспорт» добился успеха с первой попытки. Проекты охватывают широкий спектр: помощь детям с синдромом Дауна, трейл-забег в Боровичском округе, модернизация сельского хоккейного корта в Хвойной.

Кирилл Конторщиков