В Петербурге кикшеринговая компания перевела самокаты на собственные IoT-модули

Кикшеринг «Юрент» начал заменять на самокатах в четырех крупнейших городах, включая Петербург, GPS-трекеры на устройства собственной разработки. Как рассказали «Ъ Северо-Запад», в компании рассчитывают, что новые модули повысят стабильность работы СИМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модуль TR10 оснащен улучшенным GPS-приемником и антенной, оптимизированной под российские частоты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Модуль TR10 оснащен улучшенным GPS-приемником и антенной, оптимизированной под российские частоты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Модуль TR10 оснащен улучшенным GPS-приемником и антенной, оптимизированной под российские частоты. Корпус имеет защиту от воды IP68, что должно снизить вероятность поломок. Собственное ПО позволяет оперативно вносить изменения без участия сторонних разработчиков.

По данным компании, пилотное внедрение уже показало рост точности геопозиционирования. В «Юренте» планируют полностью перевести весь парк на модули собственной разработки. Сервис входит в группу МТС и работает в 200 городах.

IoT-модуль — компактная электронная плата с чипом, которая встраивается в устройства для подключения к интернету, сбора информации и обмена данными с другими системами. Они выполняют следующие задачи: считывают показатели с датчиков (температура, движение, геолокация); отправляют собранные данные в облако или на сервер; позволяют удаленно управлять устройством через приложение или систему автоматизации.

Карина Дроздецкая