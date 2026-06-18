Жителя Сургута будут судить за хищение 23 тонн нефти у добывающей компании

Житель Сургута предстанет перед судом за кражу более 23 тонн сырой нефти из незаконной врезки в нефтепровод крупнейшей добывающей компании. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2025 года мужчина обнаружил несанкционированную врезку в напорный нефтепровод в лесном массиве в районе автодороги Лянтор — Нижнесортымский. После этого он неоднократно приезжал к месту на грузовике с цистерной и с помощью оборудования осуществлял незаконный слив сырой нефти.

Похищенное сырье он вывозил в арендованный гараж в Сургутском районе, где перекачивал его в другую технику. Добытые углеводороды обвиняемый планировал использовать для отопления помещения под будущую автомастерскую.

Всего, по данным следствия, было похищено около 30 кубических метров нефти (более 23 тонн), ущерб собственнику оценен примерно в 900 тыс. руб. Противоправная деятельность была выявлена службой безопасности предприятия, после чего подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

В период расследования мужчина находился под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение в краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полина Бабинцева