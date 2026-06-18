Первый этап модернизации электросетей Ставрополя завершат в 2026 году

До конца 2026 года в юго-западном районе Ставрополя завершат модернизацию электросетей. Работы выполнены на 75% — проложено 4,5 км сетей из 6 запланированных. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новые кабельные линии соединят действующий распределительный пункт на проспекте Кулакова с новым современным энергообъектом на Западном обходе, что позволит разгрузить существующие сети, повысить надежность электроснабжения и создать резерв для дальнейшего развития города.

Проведение второго этапа модернизации сетей запланировано на 2026-2027 годы.

Наталья Белоштейн