Аналитики назвали самые дорогие категории городских мероприятий в Петербурге

Фестивали стали самой дорогой категорией городских мероприятий в Санкт-Петербурге по среднему чеку. Такой вывод сделали аналитики Ticketscloud, проанализировав продажи билетов на события, проходившие с июня 2025 года по июнь 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний чек на фестивали в Петербурге превысил 10 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Средний чек на фестивали в Петербурге превысил 10 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно исследованию, средняя стоимость билета на фестивали составила 10 214 рублей. Этот показатель оказался выше, чем у других популярных форматов досуга.

На втором месте расположились концерты — средний чек достиг 9 105 рублей. Далее следуют образовательные мероприятия со средней стоимостью 6 487 рублей, экскурсии — 6 338 рублей и театральные события — 5 896 рублей.

В компании уточнили, что в исследование включили только мероприятия, собравшие более 300 уникальных покупателей, чтобы данные отражали массовый потребительский спрос.

Матвей Николаев