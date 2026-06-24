Театр как норма

В начале ХХ века орфоэпические нормы русского языка отстоялись главным образом в языке московской интеллигенции и просвещенной части купечества (таких людей, как Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Константин Станиславский, Иван Москвин, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Савва Морозов, Сергей Зимин). Важным арбитром произносительной нормы был и театр с его особой, сценической орфоэпией. Дмитрий Ушаков вспоминал: «Орфоэпия культивировалась в среде актеров и чтецов».

Любопытно вот что: в Москве и Петербурге в начале ХХ века бытовали разные варианты произношения (петербургский вариант в современной лингвистике получил наименование старопетербургского). Однако оформившееся к тому времени орфоэпическое противостояние Москвы и Петербурга не отразилось на театральной орфоэпии. Историк русского произношения, выдающийся фонетист Михаил Панов отводит сценической орфоэпии роль своеобразного противовеса многочисленным вариантам литературного языка: «С середины прошлого века в литературной речи возникает социальное многоголосие. Все большую роль играют демократические варианты литературного говорения. Но вместе с тем появляется (в качестве противовеса усиленному социальному дроблению литературной речи) единый общенациональный произносительный эталон: сценическая орфоэпия. Она едина для Москвы и Петербурга. Она получает признание как наиболее полное воплощение литературной нормы… Малый театр в Москве, Александринский в Петербурге — вот непререкаемые авторитеты в области литературного произношения». Именно такой произносительной нормы вслед за театром старается придерживаться и радио.