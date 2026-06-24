Тепло от Земли

По данным Всемирного геотермального конгресса (WGC-2020), общая установленная мощность геотермальных электростанций (ГеоЭС) в мире в 2021 году составила 16 ГВт, а выработка электроэнергии — 105 ТВт•ч.

В России высокотемпературные пароводные геотермальные месторождения расположены на Камчатском полуострове и Курильских островах. На Камчатском полуострове действуют три ГеоЭС общей установленной мощностью 74 МВт: Мутновская (50 МВт), Верхне-Мутновская (12 МВт) и Паужетская. Годовая выработка электроэнергии на них в 2021 году составила 428 ГВт•ч.