Прожорливый искусственный интеллект

В 2025 году мировые инвестиции в инфраструктуру центров обработки данных впервые превысили вложения в нефтяную отрасль, достигнув $580 млрд. По оценкам МЭА, к 2030 году энергопотребление ЦОДов в мире вырастет в пять раз, а спрос на электроэнергию для них будет сопоставим с годовым потреблением Японии.

Аналитики Совкомбанка прогнозируют, что общие затраты на ЦОДы в России к 2030 году составят 6,7 трлн руб., причем четверть из них придется на инфраструктуру для искусственного интеллекта.