Цитаты Егора Гайдара

«Репутация заботила меня крайне мало»

«Конфликтов с системой, которая меня окружала, на бытовом уровне у меня серьезных не было. На идейном — несомненно. У меня был резкий переход от юной влюбленности в коммунистическую идею и в светлое будущее, что вполне понятно, так как значительную часть детства я жил за границей и смотрел на все происходящее совершенно по-другому — к очень резкому осознанию неких реальностей. И произошло это почти одномоментно — 19 августа 1968 года, когда наши войска были введены в Чехословакию.

Я достаточно интересовался политикой и читал газеты для того, чтобы понимать, что, собственно, происходит в Чехии. Я не мог не понять уже в это время, что все, что говорилось по радио,— это наглая бесстыдная ложь. А так как детское сознание имеет скорее два знака — плюс и минус,— чем колоссальный спектр этих знаков, то для меня в некотором смысле мир довольно незаметно поменялся.

Это стимулировало меня заниматься экономикой. Я посчитал, что что-то не в порядке с моей страной, что-то неправильно делается».

«Трудно управлять народом, когда у него много знаний».

«Для того чтобы управлять Госснабом, кроме всего прочего, нужна была луженая глотка и знание матерного языка. Для того чтобы управлять экономическими реформами и понимать закономерности рыночной экономики, нужно адекватное знание основ экономики и, может быть, желательно знание других языков, кроме мата».

«Правящая элита не заинтересована в радикальных изменениях, а у общества нет сил сломать сложившиеся институты».

«Мы, молодые экономисты, работали в комиссии Политбюро по совершенствованию системы управления и знали о перипетиях в органах власти, дискуссиях вокруг возможности или невозможности экономических реформ. На совещании этой комиссии был сделан вывод о полной невозможности и бессмысленности имевшихся идей реформирования экономики. Для нас эта позиция [выступление Горбачева о перестройке и ускорении] настроенности на радикальные изменения была приятной неожиданностью».

«У меня был фундаментальный научный интерес к происходящему в социалистической экономике. И он был главным, что двигало мной до 1986 года. Но потом возникло ощущение, что можно что-то изменить в нашей стране».

«Социалистическая индустриализация дает возможность достичь более высоких темпов перераспределения ресурсов из традиционного сектора, большей доли накопления в ВВП, чем позволяет индустриализация рыночная. Главный инструмент, применение которого снижает уровень жизни населения и позволяет мобилизовать ресурсы на нужды индустриализации,— государственное принуждение. Доля государства — и доходов, и расходов — в ВВП социалистических стран, как правило, выше, чем в рыночных экономиках аналогичного уровня развития».

«Принудительный труд заключенных играет немалую роль в социалистической индустриализации СССР, в первую очередь в обеспечении трудовыми ресурсами крупных инфраструктурных проектов».

«Рабочим платить зарплату желательно».

«Милосердие очень важно для общества. Есть высокие технологии, а существует такая фитюлька на теле американской экономики: маленькие предприятия, сфера услуг, малые производства. Именно они определяют в экономике несоизмеримо больше, чем все остальное. Милосердие, нормальные человеческие отношения в экономике — база, то огромное, что не заменяемо ничем».

«Когда я работал в правительстве, была страшная анестезия, связанная просто с бесконечной усталостью, и репутация заботила меня крайне мало».

«Бывают сомнения в том, не ошибаемся ли мы, принимая то или иное конкретное решение. Мучительных сомнений, туда ли мы ведем Россию, не бывает. Уверен, что другого пути нет».

«Самая серьезная ошибка связана с нашим отношением к государственному аппарату. Мы начали с очень радикального сокращения — кстати, надо сказать, что в то время очень легко сокращалось, потому что все активно разбегались: все ждали, что начальников будут вешать. Потом по коридорам стали шастать стайки президентов республик и глав администраций с требованиями создать тот или иной новый орган. Мы пошли на компромисс: дадим разрешение на создание, но не дадим им денег. Это ошибка, это неизбежный скандал, после которого они себе выбьют и деньги, и власть».

«Мне довелось в России начать реформы. И мне по-настоящему интересно: к чему все это приведет, что из этого получится? Как страна будет жить через двадцать лет?»