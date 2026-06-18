Для «грузовых экспрессов» на СвЖД разработали два новых маршрута

По запросам клиентов на Свердловской железной дороге (СвЖД) с начала года разработали два новых маршрута для «грузовых экспрессов». Как сообщили в пресс-службе СвЖД, маршруты проходят через Свердловскую, Челябинскую области и Пермский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

С апреля регулярные ускоренные составы курсируют по маршруту Благодать (Свердловская область) — Флюсовая (Челябинская область) — Благодать и доставляют сырье крупному металлургическому предприятию. Также для формирования «грузовых экспрессов» разработан маршрут Ергач (Пермский край) — Клубника (Челябинская область). Перевозки начались с июня.

Всего по всем маршрутам «грузовых экспрессов» с января по май отправлено 1,4 тыс. составов. Чаще всего при помощи сервиса отправляли строительные и лесные грузы. Наибольшим спросом пользуются внутридорожные маршруты Агириш — Верхнекондинская, Алябьево — Верхнекондинская, Бисер — Пермь-Сортировочная — Бисер.

Сервис СвЖД «Грузовой экспресс» дает клиентам возможность на опорной станции включать необходимое количество вагонов в состав регулярных поездов, курсирующих по расписанию по постоянным маршрутам (в настоящее время их 59). В основе сервиса лежит технология перевозки грузов по согласованному графику, позволяющая отправлять поезда «по готовности». Это помогает производителям обеспечивать ритмичную доставку сырья, осуществлять поставки готовой продукции по долгосрочным контрактам.

Ирина Пичурина