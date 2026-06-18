Три человека погибли в ДТП с фурой под Саратовом

Три человека погибли сегодня ранним утром в аварии под Саратовом. Легковой автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с фурой, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе Саратов — Ершов в ДТП с грузовиком погибли трое

Фото: прокуратура Саратовской области На трассе Саратов — Ершов в ДТП с грузовиком погибли трое

Фото: прокуратура Саратовской области

По данным ведомства, ДТП произошло в 05:45 на 555-м километре трассы Р-208 Саратов — Ершов — Озинки недалеко от поселка Модин. В результате столкновения грузовика Hongyan и ВАЗ погибли водитель и пассажиры последнего.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП сотрудники прокуратуры проводят проверку.

Марина Окорокова