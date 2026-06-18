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В Петербурге пассажирский вагон сошел с рельсов во время маневровых работ

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента на железной дороге в Санкт-Петербурге, где во время маневровых работ произошел сход пассажирского вагона. По предварительной информации, это случилось 18 июня на территории пассажирского вагонного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский на путях необщего пользования. Во время перемещения состава один из вагонов сошел с рельсов.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагона в депо Петербурга

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагона в депо Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагона в депо Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В момент инцидента пассажиров внутри не было — состав направлялся в депо для проведения мойки. По данным прокуратуры, пострадавших нет.

На график движения поездов происшествие не повлияло. На месте организованы восстановительные работы.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Матвей Николаев

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