В Усть-Лабинске проведут Всероссийский форум-фестиваль казачества

В Усть-Лабинске 27 и 28 июня пройдет II Всероссийский форум-фестиваль «Быть казаком». Мероприятия организуют на нескольких площадках города, а также в хуторе Аргатов. В программе заявлены деловые сессии, культурные мероприятия, спортивные соревнования, театральные постановки и тематические выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба форума-фестиваля «Быть Казаком» Фото: пресс-служба форума-фестиваля «Быть Казаком»

Организаторы сообщили, что форум посвятят вопросам современного казачества, воспитания молодежи, сохранения традиций и культурного наследия. В мероприятии примут участие представители казачьих обществ, образовательных организаций, эксперты и общественные деятели.

Деловая программа пройдет 27 и 28 июня. В рамках форума также запланировали заседание Столыпинского клуба. Его участники рассмотрят вопросы развития инфраструктуры юга России, механизмы частно-государственного взаимодействия, инвестиционные проекты и межрегиональную кооперацию.

Отдельную часть программы посвятят выступлениям в формате TED talk. Спикеры затронут темы личного выбора, традиционных ценностей и общественной деятельности.

Культурная программа пройдет на площадках у отеля «Легенда» и в хуторе Аргатов. Там организуют концерты, ремесленные ярмарки, выставки, спортивные соревнования и исторические реконструкции. В экспозициях представят казачьи костюмы, предметы быта, оружие и иконы.

В концертной программе заявлены выступления Виктора Сорокина, ансамблей «Скрыня», «Криница», театра «Яр», группы «Белое Злато», а также коллективов «Толока» и «Кубанская казачья вольница».

С 21 по 24 июня в Усть-Лабинске также покажут театральные постановки «Студии десять», созданной выпускниками Школы-студии МХАТ под руководством Виктора Рыжакова. В программу включили спектакли «Секрет Би-Дуби-Бу» и «Типа Я» по повести Ислама Ханипаева.

26 июня в социально-педагогическом колледже проведут мастер-класс для преподавателей школ и средних специальных учебных заведений Краснодарского края. Его посвятят вопросам работы с молодежью.

28 июня в хуторе Аргатов в храме Святого равноапостольного князя Владимира состоится богослужение.

Фестиваль организован при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» и Центра кубанской казачьей культуры «Казачья Воля».

Мария Удовик