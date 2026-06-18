Директор ТФОМС объяснил, почему в Саратовской области стали чаще находить рак

В Саратовской области стали чаще выявлять онкологических больных Об этом на заседании комитета по социальной политике в областной думе рассказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области Сергей Заречнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ТФОМС Сергей Заречнев в Саратовской областной думе

Фото: Саратовская областная Дума Директор ТФОМС Сергей Заречнев в Саратовской областной думе

Фото: Саратовская областная Дума

Чиновник выступил с отчетом об исполнении бюджета ТФОМС. Доходы фонда составили 48,5 млрд руб. Это На 6,4 млрд больше 2024 года (на 15,3 %), в том числе налоговые, неналоговые доходы — 178 млн руб. Из них 145,2 млн руб. — доход от страховых медицинских организаций и медицинских организаций по санкциям, предъявленным в результате контроля качества медицинской помощи.

Расходы фонда в 25 году составили 48,6 млрд руб. Это на 6,6 млрд руб. В сравнении с прошлым годом рост составил 15,7 %. Расходы на выполнение функций территориального фонда составили 209,2 млн руб.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в 2025 году ушло 2,1 млн руб. Во время диспансеризации в 2023 году было выявлено 23 случая онкозаболевания, в 24 — 167 случаев, а в 2025 — 701.

Господин Заречнев пояснил, что рост обусловлен улучшением качества диспансеризации, пристального внимания со стороны территориального фонда и министерства здравоохранения к проблеме.

Всего в регионе ежегодно выявляется более 2 тыс. онкологических заболеваний, отметил чиновник. Часть из них — при посещении врача в обычном порядке, а часть — при проведении профилактических мероприятий. «Наш целевой показатель — чтобы во время диспансеризации, профосмотров выявлялось 22% этих заболеваний»,— подытожил Сергей Заречнев.

Татьяна Смирнова