В Кисловодске прокуратура внесла представление «Теплоэнерго Кисловодск» за нарушение подачи отопления

Прокуратура внесла представление в отношении ООО «Теплоэнерго Кисловодск» за нарушение жилищных прав жителей города. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, во время отопительного сезона, с декабря 2025 года по апрель 2026 года подача отопления останавливалась, так как котельное оборудование компании постоянно останавливалось. Из-за этого неоднократно снижалась нормативная температура в домах.

«Однако ресурсоснабжающая организация не произвела перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение жителям города Кисловодска, получившим коммунальную услугу ненадлежащего качества»,— говорится в сообщении. Уточняется, что абонентам пересчитали плату за услуги ЖКХ на сумму 6,8 млн руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Теплоэнерго Кисловодск» учреждено в 2016 году и специализируется на производстве тепла и пара. Генеральным директором компании является Илья Бондаренко. По итогам 2025 года выручка компании составила 937,7 млн руб., а убыток — 200 млн руб.

Наталья Шинкарева