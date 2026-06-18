Ессентукский завод Аква-Вайт проиграл спор о регистрации знака для минеральной воды

Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил правомерность отказа ессентукскому предприятию «Аква-Вайт» в регистрации комбинированного обозначения NRZN для минеральной и питьевой воды, признав, что аббревиатура способна вызывать у потребителей устойчивые ассоциации с охраняемым наименованием места происхождения товара «Нарзан», следует из опубликованного судебного постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам встала на сторону Роспатента в споре о товарном знаке для рынка бутилированной воды. Предметом разбирательства стала попытка ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды Аква-Вайт», зарегистрированного в Ессентуках, получить исключительные права на комбинированное обозначение NRZN применительно к товарам 32-го класса Международной классификации товаров и услуг.

Ведомство по интеллектуальной собственности отклонило заявку еще в 2024 году. Основанием послужило сходство буквенного элемента с широко известным наименованием места происхождения товара «Нарзан», а изображение горного пейзажа в составе комбинированного знака, по оценке Роспатента, лишь усиливало нежелательные ассоциации с природным происхождением продукта. Поскольку завод не располагает правом использования соответствующего НМПТ, регистрация была признана невозможной.

Компания обратилась в суд, отстаивая самостоятельный характер обозначения. По её версии, NRZN — это самостоятельное коммерческое наименование отдельной разновидности минеральной воды, извлекаемой из скважины Железноводского месторождения. В подкрепление своей позиции предприятие апеллировало к ГОСТ Р 54316-2020 и представило социологическое исследование, призванное продемонстрировать отсутствие риска смешения в сознании покупателей.

Суд первой инстанции частично скорректировал логику ведомства, не согласившись с тезисом о введении потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товара. Тем не менее отказ в регистрации по пункту 7 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ был признан законным. Президиум СИП эту позицию поддержал в полном объеме.

В своём постановлении кассационная инстанция подчеркнула: сочетание четырех латинских букв NRZN у русскоязычной аудитории способно порождать прочную смысловую связь со словом «Нарзан», а горный изобразительный элемент лишь укрепляет это восприятие. Ссылки заявителя на отраслевой стандарт суд счел недостаточными: ГОСТ регулирует технические характеристики продукта, однако не устраняет угрозу смешения средств индивидуализации в глазах рядового потребителя. Именно потребительское восприятие, а не формальные различия между элементами знака, было названо ключевым критерием оценки.

Кассационная жалоба «Аква-Вайта» отклонена, ранее вынесенное решение оставлено в силе.

Станислав Маслаков