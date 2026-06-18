Совет директоров «Казаньоргсинтеза» утвердил решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года. На эти цели направят 70% чистой прибыли по МСФО — 5,1 млрд руб. из 7,3 млрд руб., сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Казаньоргсинтез» направит 70% прибыли на выплату дивидендов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ «Казаньоргсинтез» направит 70% прибыли на выплату дивидендов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выплата на одну обыкновенную акцию составит 2 руб. 85 коп. Совокупный объем выплат по обыкновенным акциям превысит 5 млрд руб.

По привилегированным акциям общий объем дивидендов составит 29,9 млн руб. (по 25 коп. на акцию).

Анна Кайдалова