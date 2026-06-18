Главы Тюменской области и Ямала проверили ремонт санатория «Ахманка»

Центр восстановительной медицины «Ахманка» посетили глава Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. Они проверили ход реконструкции санатория в Нижнетавдинском муниципальном округе Тюменской области, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фуат Сайфитдинов, Дмитрий Артюхов и Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области Фуат Сайфитдинов, Дмитрий Артюхов и Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области

В рамках программы «Сотрудничество» в «Ахманке» каждый год проходят бесплатную реабилитацию инвалиды, ветераны труда и другие представители льготных категорий населения Ямала. В частности, санаторий известен лечебной грязью и эффективными программами реабилитации. ЯНАО работает над модернизацией здравницы с 2002 года, Тюменская область помогала в проведении инженерных коммуникаций.

Губернаторы осмотрели новый спальный корпус на 60 мест, водолечебницу и реконструированный лечебный корпус. В санатории полностью заменены инженерные сети, построена газовая котельная. В обновленной водолечебнице заработают лечебные ванны и души с минеральной водой из собственной скважины, а также бассейн с термальной водой. Возведен современный спортивный зал, сейчас там монтируют оборудование.

После реконструкции санаторий сможет принимать вдвое больше пациентов. «Площадь санатория значительно выросла, теперь все корпуса соединены теплыми переходами. Центр стал единым комплексом, где в одном месте собраны все необходимые специалисты. Увеличится количество медицинских услуг для отдыхающих, а это значит, что появятся рабочие места. Ввод в эксплуатацию новых корпусов запланирован в этом году»,— прокомментировал Александр Моор.

Как заявил председатель думы Тюменской области Фуат Сайфитдинов, программа «Сотрудничество» в очередной раз доказывает свою эффективность, помогая регионам большой Тюменской области решать главную задачу — заботиться о здоровье и благополучии людей.

Ирина Пичурина