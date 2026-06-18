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Новороссийцу предъявили обвинение за удар человека ножом в живот

Житель Новороссийска пойдет под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, мужчине предъявили обвинение за инцидент, произошедший в марте текущего года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, обвиняемый, находясь в продуктовом магазине, вступил в конфликт с незнакомцем будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес посетителю магазина удар ножом в область живота. Потерпевший получил ранение передней брюшной стенки, проникающее в брюшную полость.

На период предварительного следствия жителя Новороссийска отправили под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гражданину грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Кристина Мельникова

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