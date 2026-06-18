В Калининградской области назвали фейком информацию о выдаче топлива по категориям

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных Мариам Баширова опровергла распространяющуюся в интернете информацию о введении ограничений на продажу автомобильного топлива в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Калининградской области опровергли слухи об ограничении продажи бензина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти Калининградской области опровергли слухи об ограничении продажи бензина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, в сети появился поддельный документ, который выдают за постановление главы области. В нем утверждается, что отпуск бензина будет осуществляться только для отдельных категорий потребителей.

Баширова подчеркнула, что опубликованная информация не соответствует действительности.

Ранее власти Калининградской области также заявляли, что в регионе отсутствует дефицит топлива, а имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребностей жителей и организаций.

Матвей Николаев