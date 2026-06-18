На саммите Россия – АСЕАН приняли Казанскую декларацию

На саммите Россия – АСЕАН, который проходит в Казани, приняли Казанскую декларацию 2026 года «Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Стороны договорились развивать морское взаимодействие, сотрудничество в сфере биологической безопасности, борьбу с транснациональной преступностью, а также расширять торговлю, инвестиции и гуманитарные обмены.

Документ включает планы по развитию сотрудничества до 2030 года и одобрен участниками саммита.

Анна Кайдалова