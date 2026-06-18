Калининградские медики получили более 415 млн рублей соцвыплат с начала года

Региональное отделение Социального фонда с начала 2026 года направило свыше 415 млн рублей на специальные социальные выплаты почти 4,9 тыс. медицинских работников первичного звена, районных больниц и скорой помощи. Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тыс. рублей в месяц в зависимости от должности и численности населения в месте работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тыс. рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тыс. рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек максимальная выплата составляет 50 тыс. рублей для врачей и 30 тыс. для среднего медперсонала. В городах с населением свыше 100 тыс. — 18,5 и 8 тыс. рублей соответственно»,— пояснила управляющий отделением Светлана Запанкова.

Выплаты назначаются беззаявительно: реестр формирует медорганизация и передает в СФР. Средства зачисляются не позднее последнего дня месяца.

Кирилл Конторщиков