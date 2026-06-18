Норму обязательной реализации бензина на Петербургской бирже могут сократить до 10%

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минэнерго России предложили временно сократить норматив обязательной реализации бензина на Петербургской бирже. Согласно проекту приказа, показатель может быть снижен с 15% до 10% от общего объема производства, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС и Минэнерго предложили временно снизить норматив продаж бензина на бирже

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ФАС и Минэнерго предложили временно снизить норматив продаж бензина на бирже

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предполагается, что мера будет действовать ограниченный период — с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Как пояснили в ФАС, корректировка позволит повысить гибкость логистики и обеспечить бесперебойные поставки топлива, в том числе для социально значимых организаций и сельхозпроизводителей с использованием автомобильного транспорта.

При этом вертикально интегрированные нефтяные компании сохранят обязательства по регулярным и равномерным продажам топлива на бирже для поддержания рыночных ценовых ориентиров.

Согласно проекту документа, совокупный объем биржевых продаж бензина со стороны компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, в этот период должен оставаться выше 8%.

Предлагаемые изменения затрагивают только бензин. Для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохраняется на уровне 16%.

Матвей Николаев