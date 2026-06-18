Таможня нашла контрабанду 1,3 млн пачек сигарет в порту Петербурга

В порту Петербурга при досмотре контейнера с мебелью таможенники вскрыли диваны и обнаружили внутри белорусские сигареты. Возбуждено дело о контрабанде, фигурантам грозит до трех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость партии на внутреннем рынке превышает 207 млн рублей

Фото: ФТС РФ Стоимость партии на внутреннем рынке превышает 207 млн рублей

Фото: ФТС РФ

Партия была спрятана в полостях мебели и упакована в пленку. Стоимость изъятого на внутреннем рынке превышает 207 млн рублей.

Кирилл Конторщиков