РосАгрохимслужба предложила план по спасению ставропольских сельхозземель

Ставропольский край вошел в число пяти российских регионов, где с 2027 года в рамках федерального эксперимента начнут внедрять адаптивно-ландшафтные системы земледелия — ответ на нарастающую деградацию почв, утрату гумуса и эрозию сельскохозяйственных угодий. Ставропольский филиал РосАгрохимслужбы рассказал «Ъ-Кавказ» о ближайших шагах по реализации пилота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ставрополье оказалось в числе пяти субъектов федерации, отобранных для реализации пилотного проекта по адаптивно-ландшафтному земледелию (АЛСЗ). Программа, старт которой намечен на 2027 год, направлена на противодействие деградации пахотных земель — прежде всего снижению содержания гумуса и прогрессирующей почвенной эрозии при недостаточном уровне органических веществ в грунте.

В основе федеральной инициативы лежит принципиально иной взгляд на управление сельскохозяйственными территориями. Проект предполагает создание сквозной системы мониторинга состояния земель — как активно используемых, так и выведенных из оборота. Аккумулированием и обработкой всего массива сведений займется РосАгрохимслужба.

Предстоящие изыскания охватят свыше 21,4 млн гектаров сельхозугодий по всей стране. В ходе агрохимических и эколого-токсикологических обследований будет составлена детализированная карта продуктивности каждого участка. Цифровую основу системы сформируют 13 видов тематических карт, отображающих особенности рельефа, почвенный состав и историю использования конкретных полей.

Принципиальное отличие АЛСЗ от традиционных агрономических подходов — отказ от унифицированных решений в пользу рекомендаций, сформированных с учетом локального климата, рельефных характеристик и структуры почвенного покрова. Аграрным хозяйствам предоставят детально выверенные схемы севооборота, расчеты по внесению удобрений, мелиоративные планы и комплекс мер противоэрозионной защиты. В числе приоритетных задач — восстановление мелиоративной инфраструктуры, реконструкция защитных лесополос и распространение засухоустойчивых сортов и гибридов.

Ставропольский филиал РосАгрохимслужбы подготовил поэтапный план развертывания системы в регионе. Он включает пять последовательных стадий: стратегическое совещание при координации регионального Министерства сельского хозяйства, разработку и согласование детальной дорожной карты, формирование единой цифровой платформы для взаимодействия всех участников процесса, апробацию новых технологий в двух-трех муниципальных районах, а затем — оценку промежуточных итогов и масштабирование наиболее результативных решений на весь край.

Станислав Маслаков