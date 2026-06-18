Бензин и дизель на Ставрополье выросли в цене за неделю

В Ставропольском крае за неделю с 9 по 15 июня зафиксировали рост цен на все виды автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя стоимость автомобильного бензина всех марок в регионе повысилась на 0,04%. Наиболее значительный рост отмечен по бензину марки АИ-98 и выше — на 0,25 рубля, до 97,09 руб. за литр.

Цена на АИ-92 увеличилась на 0,04% — до 65,26 руб. за литр, на АИ-95 — на 0,03%, до 71,77 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,08% и теперь стоит 76,19 руб. за литр.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что независимые автозаправочные станции Ставропольского края столкнулись с ограничением поставок бензина и дизельного топлива.

Константин Соловьев