В Кабардино-Балкарии спрос на новостройки упал до 12%

В мае 2026 года в Кабардино-Балкарии реализовано 12% квартир в новых домах, которые будут сданы до конца 2026 года. Годом ранее этот показатель составлял 32%. За год в регионе произошло самое значительное снижение по сравнению с другими субъектами, где ведется строительство более 1 млн кв. м. жилья. Об этом сообщает журнал «Движение.ру», ссылаясь на данные ЕИСЖС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

К началу лета российские застройщики реализовали 53% площадей в новостройках, запланированных к сдаче в 2026 году, что на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

«Если нынешний темп сохранится, к сдаче они реализуют не более 60% жилья — это станет худшим результатом за всю историю наблюдений»,— говорится в исследовании.

Самый низкий спрос на новостройки отмечен в Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Свердловской, Тульской областях и Красноярском крае.

Положительную динамику показали Ростовская область, Рязанская область, Хабаровский край и Башкортостан.

Наталья Белоштейн