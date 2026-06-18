Учиться выгодно: НОВИКОМ снизил ставку по образовательному кредиту

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) улучшил условия мотивационной программы «Развитие». Среди основных изменений — существенное снижение ставки по образовательному кредиту до 9,7% годовых, а также повышение доступности инструментов рефинансирования и ипотечного кредитования для отдельных категорий сотрудников.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Ставка по образовательному кредиту снижена до 9,7% годовых - на 6,7 процентного пункта по сравнению с прежним минимальным уровнем в 16,4%. Предложение доступно победителям корпоративных премий и конкурсов, участникам СВО, высокопрофессиональным молодым специалистам и многодетным родителям. Также у молодых профессионалов и многодетных семей появилась возможность рефинансировать ипотеку стороннего банка по ставке 15,5% годовых и получить потребительский кредит под 18% годовых. Кроме того, снижена ставка по ипотеке до 17% годовых для участников социальной категории программы.

«НОВИКОМ продолжает вести системную работу по поддержке и развитию кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей промышленности. Особое внимание мы уделяем перспективным сотрудникам, защитникам Родины и многодетным семьям. Совершенствуя условия программы «Развитие», банк стимулирует работников профессионально развиваться, актуализировать знания, повышать квалификацию, а значит инвестировать в свое будущее», — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Мотивационная программа «Развитие» была разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех в 2022 году и стала одним из ключевых социально-ориентированных продуктов банка. За четыре года к ней присоединились 383 предприятия по всей России. Более 4,3 тысячи работников промышленности уже воспользовались уникальными условиями программы.

Работодатели сами отбирают кандидатов на участие в программе, а банк предоставляет им наилучшие условия и индивидуальное обслуживание.

Участники «Развития» могут приобрести жилье на первичном или вторичном рынках, а также рефинансировать ипотеку стороннего банка по ставке от 12,1% годовых. Ставки по потребительским кредитам в рамках программы стартуют от 14,9% годовых.

Изучить условия предоставления продуктов клиентам НОВИКОМа в рамках программы поощрения «Развитие» можно на официальном сайте банка novikom.ru в разделе «Частным лицам/Ипотека/Все ипотечные программы/Условия кредитования и типовые документы по программам ипотечного кредитования». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»