Популярность краткосрочного ОСАГО на Ставрополье выросла в девять раз

В первом квартале текущего года жители Ставрополья оформили 97 тыс. договоров «автогражданки» сроком от одного дня до трех месяцев, что в девять раз превышает показатели аналогичного периода 2025-го, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Страховой рынок региона фиксирует структурный сдвиг: на фоне девятикратного всплеска популярности краткосрочных полисов классическое годовое страхование демонстрирует умеренный спад. За январь–март 2026 года автомобилисты приобрели 175 тыс. стандартных ОСАГО, что на 6 процентов меньше прошлогоднего уровня. Средний чек при этом закрепился на отметке 6,1 тыс. руб.

Одновременно растущий интерес проявляется к добровольному расширению ответственности. Количество заключённых договоров ДСАГО, позволяющих кратно увеличить лимит компенсации ущерба, утроилось и достигло 1,1 тысячи штук.

Финансовый блок статистики также отражает позитивную динамику. По данным Национальной страховой информационной системы, совокупный объем выплат ставропольским водителям превысил 841,2 млн руб., прибавив почти 4 процента в годовом исчислении. Величина средней компенсации в крае составила 93,2 тыс. руб., что заметно уступает общероссийскому параметру в 110,7 тыс. руб.

Эксперты связывают укрепление дисциплины на рынке с возросшим качеством сервиса. Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов привёл показательный индикатор: поток обращений клиентов в мегарегулятор по поводам неверного расчёта коэффициента «бонус-малус», срыва сроков компенсации или выдачи документов об авариях сократился в 12 раз. «Эта тенденция, — подчеркнул господин Тикунов, — свидетельствует не только о повышении уровня обслуживания у страховщиков, но и о действенности надзора Банка России, а также о росте кредита доверия к институту страхования».

Станислав Маслаков