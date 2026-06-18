ФСБ уличила пять чиновников со Ставрополья в нарушении гостайны

В Андроповском округе оперативники УФСБ выявили обнаружили нарушения требований законодательства о защите государственной тайны — глава муниципалитета, его первый заместитель и еще трое сотрудников не соблюдали правила работы с секретными документами. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении чиновников составлены протоколы по ч. 7 ст. 13.12 КоАП РФ «Нарушение правил защиты информации» по части государственной тайны».

Главе округа внесены представления об устранении причин и условий, которые могли угрожать безопасности РФ, а также способствовать совершению административных правонарушений.

Наталья Белоштейн