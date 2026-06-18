В Приозерском районе Ленобласти ликвидирована крупная наркоферма

Полиция задержала двоих мужчин, организовавших культивирование и сбыт марихуаны. В частном доме в поселке Сосновское обнаружена ферма с растениями и готовым товаром. Старший фигурант выращивал, младший — продавал по городу и области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решается вопрос о возбуждении дела

Фото: МВД РФ Решается вопрос о возбуждении дела

Фото: МВД РФ

Изъяты весы, вакууматор и упаковка. Наркоплантатор арестован, в отношении сбытчика решается вопрос о возбуждении дела. Ранее в регионе уже пресекались аналогичные наркофермы и каналы сбыта через почту.

Кирилл Конторщиков