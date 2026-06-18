Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приозерском районе Ленобласти ликвидирована крупная наркоферма

Полиция задержала двоих мужчин, организовавших культивирование и сбыт марихуаны. В частном доме в поселке Сосновское обнаружена ферма с растениями и готовым товаром. Старший фигурант выращивал, младший — продавал по городу и области.

Решается вопрос о возбуждении дела

Решается вопрос о возбуждении дела

Фото: МВД РФ

Решается вопрос о возбуждении дела

Фото: МВД РФ

Изъяты весы, вакууматор и упаковка. Наркоплантатор арестован, в отношении сбытчика решается вопрос о возбуждении дела. Ранее в регионе уже пресекались аналогичные наркофермы и каналы сбыта через почту.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд