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В Самарской области избитая топ-модель не смогла отсудить у обидчика крупную компенсацию

Чапаевский городской суд Самарской области частично удовлетворил иск местной жительницы, участницы конкурсов красоты, к оппоненту по бытовому конфликту, взыскав компенсацию морального вреда. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, истица настаивала на значительной сумме, аргументируя это тем, что травма руки лишила ее возможности делать маникюр и участвовать в международных конкурсах в качестве модели.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На процессе выяснилось, что в результате конфликта ответчик травмировал заявительницу. Она подала в суд на обидчика и потребовала выплатить компенсацию морального вреда. Экспертиза подтвердила, что травма не повлекла стойкой утраты трудоспособности, но сопровождалась физической болью и нравственными страданиями.

В суде истица пояснила, что из-за повреждения руки не может делать маникюр, а также вынуждена пропускать международные конкурсы, где ранее не раз занимала призовые места. Кроме того, ответчик отказался принести извинения в добровольном порядке, что, по мнению заявительницы, усугубило ее страдания.

Суд признал факт причинения морального вреда доказанным. Но заявленный истцом размер компенсации он счел неразумным и несправедливым. В итоге исковые требования были удовлетворены частично. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Георгий Портнов