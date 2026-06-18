Лукашенко назвал назвал провокацией удар ВСУ по автобусу с детьми, ехавшему в Геленджик

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал провокацией атаку Украины по автобусу с детьми из Гомеля в Брянской области, об этом сообщает БелТА в Telegram. Автобус с детской футбольной командой двигался из Беларуси в Геленджик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко заявил, что удар беспилотником по автобусу, в котором ехали дети, также является прямым нарушением «и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств». По словам лидера Беларуси, транспорт с футбольной командой атаковали сразу несколько украинских БПЛА.

«Я не единожды предупреждал — война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Свидетельством тому являются разного рода провокации»,— цитирует БелТА слова Александра Лукашенко.

Позиция Минска гласит, что по автобусу ударил именно украинский беспилотник. Инцидент произошел днем 17 июня, когда детская футбольная команда ехала в Геленджик на отдых через Брянскую область.

В результате произошедшего пострадали дети, а также погибла их сопровождавшая женщина.

Кристина Мельникова