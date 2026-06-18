Татарстан в I квартале этого года стал одним из лидеров тепличного овощеводства в Приволжском федеральном округе. Регион произвел 10,6 тыс. тонн огурцов, при этом рост к уровню прошлого года составил 24,3%, сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год в Татарстане производство огурцов увеличилось на 24,3%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ За год в Татарстане производство огурцов увеличилось на 24,3%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Чувашия также показала рост в тепличном сегменте. За январь–март здесь собрано 5,2 тыс. тонн огурцов и 2,5 тыс. тонн томатов. По данным аналитиков, за год производство огурцов увеличилось на 6,9%, томатов — на 20,5%.

В целом ПФО в I квартале 2026 года занял третье место в России по производству огурцов и второе — по томатам. Общий объем сбора составил 46,6 тыс. тонн огурцов и 15,2 тыс. тонн томатов.

Анна Кайдалова