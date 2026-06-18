Пулково принял более 20 московских рейсов

18 июня аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 21 рейс, направлявшийся в московский авиаузел. Причиной стали ограничения в воздушном пространстве столицы. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причиной стали ограничения в воздушном пространстве столицы

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Причиной стали ограничения в воздушном пространстве столицы

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, ограничения в московском регионе ранее действовали, сейчас прием и выпуск рейсов восстанавливаются. Пассажирам рекомендуют уточнять статус вылетов на онлайн-табло и у представителей авиакомпаний.

Кирилл Конторщиков