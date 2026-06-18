По итогам первого полугодия Татарстан занял шестое место среди регионов России по количеству вакансий для агрономов. На Татарстан пришлось около 3% от общего числа предложений в этой сфере по России, сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов России по спросу на агрономов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов России по спросу на агрономов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выше спрос только в Краснодарском крае, Москве, Воронежской области, Ставропольском и Алтайском краях.

При этом по уровню предлагаемых зарплат Татарстан занял 15-е место. Медианная зарплата агрономов в республике составляет 100 тыс. руб. в месяц.

Анна Кайдалова