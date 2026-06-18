Врач распылил перцовый баллончик в лицо мужчине из-за дорожного конфликта

На проспекте Космонавтов в Московском районе полицейские задержали 34-летнего врача, применившего перцовый баллончик во время дорожного конфликта. Инцидент произошел 17 июня у дома 14, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На врача составили административный протокол

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На врача составили административный протокол

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии полиции, медик одной из городских больниц на автомобиле Belgee X50 через открытое окно распылил баллончик в лицо 57-летнему мужчине. В больницу также обратилась 58-летняя женщина. После оказания помощи обоих отпустили. Подробности дорожного конфликта не уточняются.

Задержанного доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), изъят баллончик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Карина Дроздецкая