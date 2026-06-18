В Иркутске задержаны подозреваемые в мошенничестве с землей на 142 млн руб.

В Иркутске полиция задержала трех местных жителей по делу о махинациях с земельными участками на Байкальском тракте вблизи залива реки Ангары. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило главное управление МВД по Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным облпрокуратуры, в 2022 году по итогам торгов с застройщиком были заключены договоры аренды и комплексного развития незастроенной территории в отношении двух земельных участков площадью 102 га. В 2024 году, нарушив условия контракта, компания разделила предоставленную ей землю на 450 новых участков.

Несмотря на отмену документации по планировке территории, от имени застройщика в 2024—2025 годах с гражданами и юридическими лицами были заключены договоры субаренды на эти земельные участки. Общая сумма сделок превысила 142 млн руб.

Александра Стрелкова