Более 50 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

На прилет и вылет в аэропорту Сочи задержано более 50 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным на 12:25 мск, на вылет задержано 25 рейсов. Они должны направиться в Челябинск, Пермь, Омск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Санкт-Петербург, Омск, Москву, Стамбул, Череповец, Самару, Чебоксары, Оренбург, Новосибирск и Уфу. Отмененных рейсов нет.

На прилет задержано 28 рейсов. Они должны прибыть из Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Перми, Новосибирска, Уфы, Тюмени, Омска, Тбилиси, Кемерово, Екатеринбурга, Еревана, Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Казани, Стамбула, Челябинска и Сургута. Отменены десять рейсов из Москвы и один из Ульяновска.

Задержки рейсов связаны в том числе в связи с ограничениями воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла.

Алина Зорина