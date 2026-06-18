Прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками авиарейсов в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в аэропорту Пулково. Из-за временных ограничений на прием и выпуск судов в московских аэропортах задержаны 17 рейсов из Северной столицы в Москву, еще 11 отменены, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейсы отменили из-за атаки БПЛА в Москве

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Рейсы отменили из-за атаки БПЛА в Москве

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Задержанным пассажирам предоставляют напитки и горячее питание. Прокуратура следит за соблюдением прав. Актуальную информацию о рейсах можно уточнить в колл-центре аэропорта по телефонам +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44.

В случае нарушений пассажиры могут обратиться в круглосуточную мобильную приемную транспортной прокуратуры по телефону +7 (911) 973-22-00.

Из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково задержали и отменили десятки рейсов в столицу.

Карина Дроздецкая