В Буденновске вынесен приговор по делу о гибели ребенка на детской площадке

Буденновский городской суд вынес приговор по уголовному делу о травмировании ребенка на игровой площадке, повлекшем его смерть (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что трагедия произошла из-за падения футбольных ворот. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В рамках судебного разбирательства выяснилось, что подрядчик при монтаже спортивного сооружения не выполнила требования безопасности и не закрепила конструкцию. Инженер строительного контроля не проверил качество работ, но подписал акт о приемке объекта в эксплуатацию.

Суд, оценив обстоятельства дела и данные о личностях обвиняемых, назначил инженеру контроля два года колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб. Представитель подрядчика приговорена к одному году и десяти месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в 300 тыс. руб.

В то же время отмечается, что, принимая во внимание наличие у осужденной малолетнего ребенка, суд счел возможным применить отсрочку реального исполнения наказания. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ (отсрочка реального отбывания наказания) она будет отбывать лишение свободы только после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев