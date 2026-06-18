В аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании рейсов

В связи с корректировками работы Московского авиационного узла в аэропорту Краснодара возможны переносы времени вылета и прилета, задержки и отмены рейсов. Изменения могут затронуть не только рейсы в Москву и из Москвы, но и другие направления, сообщили в пресс-службе авиагавани.

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Пассажирам рекомендовано внимательно следить за уведомлениями авиакомпаний и актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта. При планировании поездки в аэропорт необходимо учитывать возможные изменения в расписании.

По состоянию на 12:00 в аэропорту Краснодара на вылет задержаны восемь рейсов. Они должны направиться в Сургут, Стамбул, Москву, Ереван, Санкт-Петербург и Уфу.

На прилет задерживаются девять рейсов из Москвы, Еревана, Стамбула, Санкт-Петербурга и Уфы. Отменены шесть рейсов из Москвы.

Алина Зорина